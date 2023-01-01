Кабинет путешественника
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Кабинет путешественника

Кабинет путешественника (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.12022, Кабинет путешественника 1 сезон
Детективы, Мелодрамы16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В городской больнице есть отделение, где лечат экзотические болезни. Чаще всего люди привозят их из-за границы, поэтому отделение называют «Кабинетом путешественника». Ирина Куницына и ее коллеги каждый день спасают людей от недугов, с которыми обычные врачи никогда в жизни не сталкивались. Однажды в «Кабинете» происходит ЧП. Пациент, которого успешно лечили от малярии, внезапно умирает от африканского вируса. Вакцину от этого вируса разрабатывает глава «Кабинета» — муж Ирины, Роман Куницын. Возникает дикое предположение, что пациент стал жертвой эксперимента. Но вскоре при странных обстоятельствах умирает сам Куницын…

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