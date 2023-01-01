Биография

Российский актер театра и кино Сергей Тезов – москвич, родился в 1961 году, 2 июля. Образование – Щепкинское театральное училище. Начал работать в Областном театре драмы Московской области. В кино начал сниматься уже опытным сценическим актером, за плечами которого множество прекрасно сыгранных ролей на подмостках театра. Творческое амплуа драматического актера и актера детективных пьес он перенес и на съемочную площадку. Дебют – сразу же одна из главных ролей в фильме «Команда 33» 1988 года и роль второго плана в «Лошади в океане», стали прекрасным началом карьеры. Фильмы Сергея Тезова, актера советской школы и опытного сценического актера, всегда наполнены смыслом героизма и человеческой твердости характера, это фильмы советской эпохи. «Простые истины» 1999 год, «Последняя исповедь» 2006 года, «Бухта пропавших дайверов» 2007 года. В эти годы, кроме своего амплуа героических ролей, актер играет в комедийных лентах, мелодрамах, но все роли Сергея Тезова так или иначе показывают человека как цельный персонаж современности. Ленты конца 2000-х годов уже более объемны, участие в сериалах на телевидении и нечастые роли в эпических кинокартинах – «Улыбка пересмешника» 2014 год, «Провокатор» и «Преступление» 2016 года – раскрывают талант актера в боевиках и криминальных драмах. Всего снимался в 58 проектах, лучшими фильмами все-таки остаются первые роли, а участие в сериалах запомнилось по проектам «Простые истины» и «Интерны». Актер является членом коллектива Малого академического театра в Москве, имеет звание заслуженного артиста РФ, свою кинокарьеру закончил в 2019 году, работа в театре продолжается.