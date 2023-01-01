Биография

Андрей Титченко — российский актер кино и телевидения. Родился в 2012 году. С малых лет постигает азы сценического искусства, занимался в тренинг-студии «Актер», школах «Киноэволюция», «Останкино», проходил курсы Антона Марданова, а также Ирины Вальц. Принимал участие в конкурсе чтецов среди дошкольных учреждений, где жюри оценило талант юного артиста и присудило первое место. Сегодня фильмография Андрея Титченко насчитывает более 10 работ. Его можно встретить в таких проектах, как «Мажор», «ИП Пирогова», «Плакать нельзя», «Мистер Нокаут», «Грозный», «Два». Также в 2022 году снялся в детективной драме «Фишер».