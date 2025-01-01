ВИА Васильки (Сериал 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В сериале «ВИА "Васильки"» 8 серия решает судьбу группы. Валентин Бестужев прощается с музыкантами, но оставляет после себя мину замедленного действия: публично обвиняет Сергея Дружко в доносах и подрывает к нему доверие. Коллектив трещит по швам: разбитые сердца и ревность, полиция, слезы, прогулы репетиций… Подготовиться к Олимпиаде ребята не нуспевают, «Васильки» распадаются. В настоящем времени группе тоже непросто, вместо новогоднего концерта их ждут разборки, угрозы и поддельные контракты. Но на каждого хитрого продюсера найдется пара решительных женщин, которые знают, как спасти ситуацию.



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