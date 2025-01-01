ВИА Васильки. Сезон 1. Серия 8
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ВИА Васильки
1-й сезон
8-я серия
9.22025, ВИА Васильки. Сезон 1. Серия 8
Драма, Комедия16+
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ВИА Васильки (Сериал 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В сериале «ВИА "Васильки"» 8 серия решает судьбу группы. Валентин Бестужев прощается с музыкантами, но оставляет после себя мину замедленного действия: публично обвиняет Сергея Дружко в доносах и подрывает к нему доверие. Коллектив трещит по швам: разбитые сердца и ревность, полиция, слезы, прогулы репетиций… Подготовиться к Олимпиаде ребята не нуспевают, «Васильки» распадаются. В настоящем времени группе тоже непросто, вместо новогоднего концерта их ждут разборки, угрозы и поддельные контракты. Но на каждого хитрого продюсера найдется пара решительных женщин, которые знают, как спасти ситуацию.

Не пропустите самую драматичную серию, чтобы узнать, будет ли хэппи-энд? Сериал «ВИА “Васильки”» онлайн полностью доступен на видеосервисе Wink.

Сериал ВИА Васильки 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «ВИА Васильки»