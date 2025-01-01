WinkСериалыВИА Васильки1-й сезон2-я серия
9.02025, ВИА Васильки. Сезон 1. Серия 2
Драмы, Комедии16+
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ВИА Васильки (Сериал 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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Сюжет
По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Шаров
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Алевтина
Тукан
- Актёр
Кай
Гетц
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Олег
Комаров
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Дарья
Петриченко
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Севастьян
Смышников
- Актёр
Олег
Отс
- Актёр
Григорий
Верник
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Андрей
Межулис
- Актёр
Иван
Рысин
- Актёр
Никита
Плахотнюк
- Актёр
Мамука
Патарава
- Актриса
Ирина
Розанова
- КТАктёр
Константин
Татаринцев
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актриса
Евангелина
Козырева
- КЮАктёр
Камиль
Юсипов
- ОБАктриса
Оля
Белякова
- ТПАктёр
Тимур
Писаренко
- НСАктёр
Николай
Стрекалов
- ЕБАктёр
Евгений
Бурлин
- АГАктёр
Арсен
Гюльбалаев
- ДБАктриса
Диана
Бронникова
- ИГАктёр
Игорь
Гулаков
- Актёр
Иван
Забелин
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актёр
Эдуард
Чекмазов
- Актёр
Андрей
Титченко
- АЕСценарист
Алексей
Екс
- ВАСценарист
Владислава
Амангельдыева
- Продюсер
Сергей
Жуков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Федотов
- КСПродюсер
Кристина
Сивоконь
- Продюсер
Вадим
Бакунев
- АЕПродюсер
Алексей
Екс
- КБПродюсер
Кирилл
Балмин
- КБПродюсер
Ксения
Белоусова
- НКПродюсер
Никита
Калашников
- ККПродюсер
Ксения
Ксендзик
- МОПродюсер
Мария
Огнева
- ЕХПродюсер
Евгения
Хрипкова
- АСПродюсер
Алексей
Сатолин
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- ЕКХудожница
Елена
Коваль
- КИОператор
Карим
Имамиев