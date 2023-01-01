ВИА Васильки (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«ВИА «Васильки»» 1 сезон — это музыкальная драма о надежде и новогодних чудесах. Семья отправляется в путешествие, чтобы собрать любимую музыкальную группу для концерта под Новый год!



События разворачиваются в 70-е годы в СССР. Студентка Лена влюбляется в Юру из популярной тогда группы «Васильки», но внезапно группа исчезает с экранов, и никто не знает почему. Спустя 45 лет ее дочери находят завещание, в котором Лена оставила лишь одно желание — собрать группу «Васильки» для новогоднего концерта. Семья решает исполнить ее последнюю просьбу и отправляется на поиски исчезнувшей группы. Какие испытания ждут их на этом пути и как будут развиваться события?



«ВИА «Васильки»» — сериал-драмеди, где одну из главных ролей сыграет Дмитрий Харатьян. Приглашаем вас смотреть «ВИА «Васильки»» в онлайн-кинотеатре Wink!



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