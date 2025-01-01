ВИА Васильки. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
ВИА Васильки
1-й сезон
5-я серия
9.02025, ВИА Васильки. Сезон 1. Серия 5
Драмы, Комедии16+

Контент станет доступным 01.05.2025

ВИА Васильки (Сериал 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «ВИА Васильки»