ВИА Васильки (Сериал 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телекон�церте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.



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