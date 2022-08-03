Стройбатя. Сезон 1
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Стройбатя
1-й сезон

Стройбатя (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.02010, Стройбатя. Сезон 1 20 серий
Комедия, Военный18+

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

Главные герои сериала – новобранцы, которые попадают в стройбат по самым разным причинам: один из героев скрылся от уголовного дела за призывом, другой после травмы не смог пойти в морскую пехоту, третий после школы поступил в ПТУ на специальность каменщик, что определило его армейскую судьбу, и четвертый – типичный «ботаник», который вылетел из института за драку. Задача части – строительство различных объектов, строевой и боевой подготовки там не предусмотрено.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стройбатя»