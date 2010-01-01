Стройбатя (сериал, 2010) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Стройбатя. Сезон 1. Серия 17
9.02010, Стройбатя. Сезон 1. Серия 17
Комедия, Военный16+

О сериале

Главные герои сериала – новобранцы, которые попадают в стройбат по самым разным причинам: один из героев скрылся от уголовного дела за призывом, другой после травмы не смог пойти в морскую пехоту, третий после школы поступил в ПТУ на специальность каменщик, что определило его армейскую судьбу, и четвертый – типичный «ботаник», который вылетел из института за драку. Задача части – строительство различных объектов, строевой и боевой подготовки там не предусмотрено.

