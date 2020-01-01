Портной (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Новогодняя комедия по пьесе «Идеальный фасон» Владимира Джурджевича. Канун Нового года, но портному Виктору Шмидту не до веселья. Праздничную ночь он проводит в мастерской, ведь ему нужно доделать заказ для министра. Вд�руг в ателье врывается наглый бизнесмен, который требует срочно заштопать брюки. Заниматься такими мелочами не дело для элитного мастера. Олигарх получает грубый отказ, и между героями начинается перепалка, которая вскоре примет неожиданный поворот.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АГРежиссёр
Андрей
Грачев
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- ВНАктриса
Виолетта
Неклюдова
- ДФСценарист
Денис
Филимонов
- АГСценарист
Андрей
Грачев
- ВДСценарист
Владимир
Джурджевич
- МППродюсер
Мария
Панкрато�ва
- МЗХудожница
Марина
Заболотская
- ДНОператор
Денис
Негривецкий
- ССОператор
Сергей
Спиридонов
- СККомпозитор
Сергей
Киселев
- НМКомпозитор
Никита
Миронов