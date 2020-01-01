Портной (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Новогодняя комедия по пьесе «Идеальный фасон» Владимира Джурджевича. Канун Нового года, но портному Виктору Шмидту не до веселья. Праздничную ночь он проводит в мастерской, ведь ему нужно доделать заказ для министра. Вд�руг в ателье врывается наглый бизнесмен, который требует срочно заштопать брюки. Заниматься такими мелочами не дело для элитного мастера. Олигарх получает грубый отказ, и между героями начинается перепалка, которая вскоре примет неожиданный поворот.



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