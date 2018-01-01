Биография

Виолетта Неклюдова — российская актриса театра и кино. Родилась в Санкт-Петербурге 29 января 1996 года. Учебу Виолетта начала в Санкт-Петербургском государственном университете, который окончила в 2016 году. В это время она уже активно участвовала в театральных постановках и набиралась опыта в Театре-студии при МДТ в Санкт-Петербурге, где исполнила свою первую театральную роль в спектакле «Демоническая женщина». Параллельно Неклюдова работала в рекламных проектах и участвовала в озвучке для крупных компаний, таких как Mail.ru, Альфа-Банк, Lay's, а также новостных сюжетов для телеканала О2ТВ. Кинематографическая карьера Виолетты началась с эпизодической роли в сериале «След» в 2007 году. Актриса приобрела популярность благодаря своим ролям в фильме «Синичка 3», драме «Портной». В 2021 году Виолетта присоединилась к основному составу популярного комедийного сериала «По колено», где продолжает выступать одной из главных актрис. Помимо кино, Виолетта активно развивается в других областях: профессионально владеет оружием, имеет пятилетний водительский стаж и ведет видеоблог о каршеринге, что отражает ее интерес к разнообразным навыкам и опытам.