Биография

Сергей Сергеевич Анашкин – украинский артист театра и кино, режиссер и сценарист. Родился 20 декабря 1975 года в Одессе. В 1990 году поступил на актерский факультет. В числе его театральных работ постановки «Самоубийца», «Город снов», «Мастерская глупостей». Российским телезрителям хорошо знакомы такие фильмы Сергея Анашкина, как «До свидания, мальчики», «Солнечны удар», «Спецотряд «Шторм», «Битва за Севастополь», а также сериалам «Женский доктор», «Нюхач», «Курортная полиция» и другие. Как признается сам актер Сергей Анашкин, ему интересно играть разноплановые роли: от искренних и добрых до настоящих злодеев. Так, в числе последних его работ – коварный муж, выслеживающий жену и в итоге разрушивший не только свою, но и чужую семью. Сергей Анашкин не просто актер, но и успешный режиссер и сценарист. Его режиссерскими работами стали фильмы «Вниз по лестнице», «Я позову, ты оглянись». Сценарий к последнему также был написал с участием начинающего сценариста Сергея Анашкина. В 2016 году стал бронзовым финалистом всемирного кинофестиваля игрового кино в Румынии. В прошлом немало гастролировал по Германии в качестве воздушного гимнаста и акробата, принимал активное участие в играх КВН.