Биография

Валентин Опалев — продюсер, актер, режиссер и сценарист. Родился в Котовске 4 июля 1958 года. После школы Виктор продолжил образование в Одесском политехническом институте, играл в студенческом театре и принимал участие в передаче «Веселые ребята». Работал в области атомной энергетики и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской электростанции. В 1989 году устроился на телевидение, создал компанию «ПРО TV», возглавлял телеканал СТБ и являлся генеральным директором творческого объединения «Мамаду». Сегодня Валентин Опалев работает генеральным продюсером в собственных компаниях «Мостелефильм» и «Киевтелефильм». Активно работает над сериалами — в его фильмографии есть такие картины, как «Чужие дети», «Слабое звено», «Пряный вкус любви», «Голос ангела», «Лесник».