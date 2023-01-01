Wink
Сериалы
Дело было на Кубани
Актёры и съёмочная группа сериала «Дело было на Кубани»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело было на Кубани»

Режиссёры

Сергей Щербин

Сергей Щербин

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев

АктёрГригорий Лютый
Карина Андоленко

Карина Андоленко

АктрисаТатьяна Черкесова
Екатерина Вуличенко

Екатерина Вуличенко

АктрисаКристина Черкесова
Сергей Стрельников

Сергей Стрельников

АктёрДмитрий Крутов
Нина Касторф

Нина Касторф

АктрисаАграфена Яковлевна Сивер
Александр Данильченко

Александр Данильченко

АктёрАфанасий Петрович Сивер
Евгения Лютая

Евгения Лютая

АктрисаВера
Иван Краско

Иван Краско

АктёрИван Лютый
Андрей Саминин

Андрей Саминин

АктёрАндрей Незнамский
Олег Масленников

Олег Масленников

АктёрПавел Захарович Кривонос

Сценаристы

Виталий Москаленко

Виталий Москаленко

Сценарист
Анатолий Чижиков

Анатолий Чижиков

Сценарист
Сергей Щербин

Сергей Щербин

Сценарист

Продюсеры

Сергей Даниелян

Сергей Даниелян

Продюсер
Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Денис Фролов

Денис Фролов

Продюсер
Анатолий Чижиков

Анатолий Чижиков

Продюсер

Художники

Виктор Бучковский

Виктор Бучковский

Художник
Тамара Демченко

Тамара Демченко

Художница
Ирэна Белоусова

Ирэна Белоусова

Художница
Ирина Дронова

Ирина Дронова

Художница

Монтажёры

Владимир Воронин

Владимир Воронин

Монтажёр

Операторы

Сергей Бледнов

Сергей Бледнов

Оператор

Композиторы

Евгений Ширяев

Евгений Ширяев

Композитор
Сергей Морозов

Сергей Морозов

Композитор
Людмила Морозова

Людмила Морозова

Композитор