Дело было на Кубани. Серия 2
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Дело было на Кубани (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22011, Дело было на Кубани. Серия 2
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Молодой лесник Григорий Лютый мечтает стать фермером и собирается жениться на Кристине Черкесовой. В станицу после учебы в московском институте возвращается сын местного богатея Дмитрий Крутов. Он, как и Григорий, влюблен в Кристину. Воспользовавшись отсутствием Лютого, Дмитрий с помощью дружков похищает Кристину. Григорий среди ночи находит их на берегу реки и устраивает Дмитрию хорошую взбучку. Сестра Кристины Татьяна сильно влюблена в Григория и в открытую признается ему в этом.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело было на Кубани»