Молодой лесник Григорий Лютый мечтает стать фермером и собирается жениться на Кристине Черкесовой. В станицу после учебы в московском институте возвращается сын местного богатея Дмитрий Крутов. Он, как и Григорий, влюблен в Кристину. Воспользовавшись отсутствием Лютого, Дмитрий с помощью дружков похищает Кристину. Григорий среди ночи находит их на берегу реки и устраивает Дмитрию хорошую взбучку. Сестра Кристины Татьяна сильно влюблена в Григория и в открытую признается ему в этом.

