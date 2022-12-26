Дело было на Кубани (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.22011, Дело было на Кубани. Серия 4
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+54 мин
Дело было на Кубани
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Молодой лесник Григорий Лютый мечтает стать фермером и собирается жениться на Кристине Черкесовой. В станицу после учебы в московском институте возвращается сын местного богатея Дмитрий Крутов. Он, как и Григорий, влюблен в Кристину. Воспользовавшись отсутствием Лютого, Дмитрий с помощью дружков похищает Кристину. Григорий среди ночи находит их на берегу реки и устраивает Дмитрию хорошую взбучку. Сестра Кристины Татьяна сильно влюблена в Григория и в открытую признается ему в этом.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Карина
Андоленко
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актёр
Сергей
Стрельников
- НКАктриса
Нина
Касторф
- АДАктёр
Александр
Данильченко
- ЕЛАктриса
Евгения
Лютая
- ИКАктёр
Иван
Краско
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- ОМАктёр
Олег
Масленников
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- Сценарист
Анатолий
Чижиков
- СЩСценарист
Сергей
Щербин
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- ВБХудожник
Виктор
Бучковский
- ТДХудожница
Тамара
Демченко
- ИБХудожница
Ирэна
Белоусова
- ИДХудожница
Ирина
Дронова
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев
- СМКомпозитор
Сергей
Морозов
- ЛМКомпозитор
Людмила
Морозова