Дело было на Кубани. Серия 7
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Дело было на Кубани
1-й сезон
7-я серия

Дело было на Кубани (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.22011, Дело было на Кубани. Серия 7
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой лесник Григорий Лютый мечтает стать фермером и собирается жениться на Кристине Черкесовой. В станицу после учебы в московском институте возвращается сын местного богатея Дмитрий Крутов. Он, как и Григорий, влюблен в Кристину. Воспользовавшись отсутствием Лютого, Дмитрий с помощью дружков похищает Кристину. Григорий среди ночи находит их на берегу реки и устраивает Дмитрию хорошую взбучку. Сестра Кристины Татьяна сильно влюблена в Григория и в открытую признается ему в этом.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело было на Кубани»