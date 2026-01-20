Камышовый рай (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Камышовый рай
Драма, Триллер91 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЕЦРежиссёр
Елена
Цыплакова
- НСАктёр
Николай
Стоцкий
- АБАктёр
Александр
Буреев
- ВКАктёр
Валерий
Кравченко
- ВПАктёр
Виктор
Поморцев
- ИРАктёр
Иосиф
Рыклин
- ИААктёр
Ион
Аракелов
- ВЗАктёр
Владимир
Зубенко
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- ВГАктёр
Виктор
Гончаров
- ЖИАктёр
Жанас
Искаков
- ИАСценарист
Игорь
Агеев
- СБСценарист
Сергей
Белошников
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ЭКОператор
Элизбар
Караваев