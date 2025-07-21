Хрустальный. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Хрустальный
1-й сезон
6-я серия
9.42021, Хрустальный. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Триллер18+
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Хрустальный (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сергей Смирнов — один из лучших охотников за маньяками в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придется еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственным страхам.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хрустальный»