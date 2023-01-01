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Хрустальный
Актёры и съёмочная группа сериала «Хрустальный»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хрустальный»

Режиссёры

Душан Глигоров

Душан Глигоров

Режиссёр

Актёры

Антон Васильев

Антон Васильев

АктёрСергей Смирнов
Николай Шрайбер

Николай Шрайбер

АктёрГеннадий
Екатерина Олькина

Екатерина Олькина

АктрисаАлена
Дарья Екамасова

Дарья Екамасова

АктрисаКатя Сказка
Карина Разумовская

Карина Разумовская

АктрисаИрина Владимировна Крупенникова
Владимир Виноградов

Владимир Виноградов

АктёрВячеслав Игоревич
Дмитрий Куличков

Дмитрий Куличков

АктёрБарс
Олег Алмазов

Олег Алмазов

АктёрВиктор Александрович Холоденко
Евгений Зеленский

Евгений Зеленский

АктёрВладимир Винниченко
Мария Абрамова

Мария Абрамова

АктрисаИра, 9 лет
Максим Карушев

Максим Карушев

АктёрГенка, 15 лет
Лиана Гриба

Лиана Гриба

АктрисаЭля
Артём Божутин

Артём Божутин

АктёрСергей, 9 лет
Таисья Калинина

Таисья Калинина

АктрисаИра, 13 лет
Марк Давыдов

Марк Давыдов

АктёрВитя Баранов

Сценаристы

Олег Маловичко

Олег Маловичко

Сценарист

Продюсеры

Александр Цекало

Александр Цекало

Продюсер
Иван Самохвалов

Иван Самохвалов

Продюсер
Игорь Мишин

Игорь Мишин

Продюсер
Максим Филатов

Максим Филатов

Продюсер
Данила Ипполитов

Данила Ипполитов

Продюсер
Сергей Маевский

Сергей Маевский

Продюсер
Андрей Резник

Андрей Резник

Продюсер
Лия Рахматуллина

Лия Рахматуллина

Продюсер

Художники

Денис Исаев

Денис Исаев

Художник
Анастасия Вишневская

Анастасия Вишневская

Художница

Монтажёры

Екатерина Бересневич

Екатерина Бересневич

Монтажёр

Операторы

Батыр Моргачев

Батыр Моргачев

Оператор

Композиторы

Сергей Каширин

Сергей Каширин

Композитор