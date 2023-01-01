Артём Божутин

Биография

Начинающий актер российского кино с детской непосредственностью и настоящим талантом. Родился Артем Божутин в 2009 году, москвич. Снимается в ролях с 2018 года. За два года в кино Артем сыграл 6 ролей в кинопроектах. Все кинопроекты с успехом прошли на экранах России. Все фильмы Артема Бажутина – главные роли, которые сыграны естественно и с полной отдачей. Дебют в восьмилетнем возрасте в сериале 2018 года «Шаман» – Саша – открыла юному актеру путь в профессиональное кино. Все следующие роли Артема Божутина в фильмах – роли первого плана, а в сериале «Иванько» роль Васи – одна из главных. Юное дарование в настоящее время снимается в известном сериале «Закрытый сезон» в группе самых талантливых молодых актеров, что может стать хорошей школой для продвижения в киноискусстве на будущее. Главное в детском таланте – естественность и непосредственность. Только дети-актеры могут передать всю полноту образа своего героя, нисколько не лукавя. При чутком руководстве талантливого режиссера юный актер является жемчужиной любого фильма. Остается надеяться, что детская искренность таланта Артема не исчезнет с возрастом, и зрители смогут еще не раз увидеть замечательные воплощения в хороших и добрых фильмах.