Маша и Медведь: 12 месяцев (мультфильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Новогодняя история «Маша и Медведь: 12 месяцев» — фильм о полюбившихся зрителям озорнице Маше и добром Мишке, а также 12 волшебниках, отвечающих за порядок и смену сезонов.



Когда-т�о давно в мире был только хаос. Тогда появился волшебный жезл, установивший равновесие, а управлять им взялись 12 волшебников, по одному на каждый месяц. Теперь проказница Маша, готовясь отметить Новый год с Медведем, встречает самого младшего из них, Января. Ребята сразу же находят общий язык, но у юного волшебника есть неотложные дела. Маша успешно отвлекает его на игры, и в процессе они теряют контроль над жезлом.



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