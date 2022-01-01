Маша и Медведь: 12 месяцев (мультфильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Новогодняя история «Маша и Медведь: 12 месяцев» — фильм о полюбившихся зрителям озорнице Маше и добром Мишке, а также 12 волшебниках, отвечающих за порядок и смену сезонов.
Когда-т�о давно в мире был только хаос. Тогда появился волшебный жезл, установивший равновесие, а управлять им взялись 12 волшебников, по одному на каждый месяц. Теперь проказница Маша, готовясь отметить Новый год с Медведем, встречает самого младшего из них, Января. Ребята сразу же находят общий язык, но у юного волшебника есть неотложные дела. Маша успешно отвлекает его на игры, и в процессе они теряют контроль над жезлом.
Смогут ли они не допустить возвращения хаоса в мир, увидите в сказке «Маша и Медведь: 12 месяцев» — мультфильм 2022 года смотреть онлайн полностью можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Для самых маленьких
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Василий
Бедошвили
- АНРежиссёр
Артем
Наумов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- АБАктёр
Артём
Божутин
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- НПАктёр
Никита
Прозоровский
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ЮЯАктриса
Юлия
Яблонская
- МБСценарист
Мария
Большакова
- ЕЧСценарист
Елена
Чернова
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- ДГСценарист
Дмитрий
Гординский
- ЕЩПродюсер
Елена
Щичкина
- АСМонтажёр
Алена
Студенникова
- АСКомпозитор
Алексей
Смирнов
- ЕТКомпозитор
Евгений
Турута