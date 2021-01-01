Хрустальный. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Хрустальный
1-й сезон
3-я серия
9.42021, Хрустальный. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Триллер18+
Серия в подписке «START»

Хрустальный (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сергей Смирнов — один из лучших охотников за маньяками в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придется еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственным страхам.

Сериал Хрустальный 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Хрустальный»