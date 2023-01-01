Биография

Владимир Сергеевич Ипатов – российский актер. Родился 4 октября 1958 г. Зрителям актер Владимир Ипатов известен также под своим творческим псевдонимом Отто Шельник. Сниматься в кино начал в 2012 г. в возрасте 54 лет. С тех пор ведет исключительно активную творческую деятельность, снимается в кино и сериалах, рекламных роликах и принимает участие в исторических реконструкциях, авторских телевизионных проектах. Его периодически приглашают аниматором в шоу-программы, а также для съемок в музыкальных клипах. Увлекается танцами в стиле хастл и историческими бальными. Первая роль Владимира Ипатова на телевидении – в юмористическом сериале «Папины дочки» (2012 г.). Дальнейшие роли – эпизодические, так как актер обладает эффектной внешностью «седого старца». Наиболее известные фильмы и сериалы Владимира Ипатова: комедия «Светофор» (2011 г.) режиссера Романа Фокина, триллер «Закрытая школа» (2011 г.) – русской версии испанского сериала «El internado: Laguna negra», мелодрама «Дневник доктора Зайцевой 2» (2012 г.) режиссера Владимира Николаева, обладательница множества премий и наград – детективная мелодрама «Анна-детективъ» (2016 г.).