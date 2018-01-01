Wink
Постучись в мою Тверь
Актёры и съёмочная группа фильма «Постучись в мою Тверь»

Режиссёры

Симон Багдасарян

Режиссёр

Актёры

Павел Прилучный

АктёрСергей
Мария Горбань

АктрисаАлиса
Наталья Бочкарёва

Актриса
Николай Козак

Актёр
Андрей Свиридов

Актёр
Дмитрий Власкин

Актёр
Алексей Гаврилов

Актёр
Павел Комаров

Актёр
Анастасия Буткова

Актриса
Алиса Стасюк

Актриса
Александр Удалов

Актёр
Любава Долински

Актриса
Сергей Коломоец

Актёр

Сценаристы

Оксана Серопян

Сценарист

Продюсеры

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Продюсер
Илья Шувалов

Продюсер
Гайк Асатрян

Продюсер
Екатерина Шувалова

Продюсер
Мария Наумидис

Продюсер

Художники

Анна Аболиц

Художница
Ольга Лукина

Художница
Екатерина Ковешникова

Художница

Операторы

Кирилл Зоткин

Оператор

Композиторы

Арсен Хозиев

Композитор

Звукорежиссёры

Денис Коржов

Звукорежиссёр