Живем только раз
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Частный детектив Татьяна Иванова
1-й сезон
Живем только раз

Частный детектив Татьяна Иванова (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Живем только раз
Детективы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Татьяна Иванова, бывший опер, старший лейтенант полиции после сокращения уволенная из органов, начинает работать частным детективом в городе Тарасове. К ней обращаются граждане со своими проблемами в тех случаях, когда они, по тем или иным причинам, не хотят или не могут обратиться в полицию. В расследованиях Тани ей помогают ее бывшие коллеги. Один из них - капитан Андрей Мельников - давно влюблен в Таню.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск