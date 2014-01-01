Частный детектив Татьяна Иванова (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Бес в ребро
Детективы12+
Сезоны и серии
- 12+88 мин
Частный детектив Татьяна Иванова
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+89 мин
Частный детектив Татьяна Иванова
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+89 мин
Частный детектив Татьяна Иванова
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+89 мин
Частный детектив Татьяна Иванова
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+88 мин
Частный детектив Татьяна Иванова
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+88 мин
Частный детектив Татьяна Иванова
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
Сюжет
Татьяна Иванова, бывший опер, старший лейтенант полиции после сокращения уволенная из органов, начинает работать частным детективом в городе Тарасове. К ней обращаются граждане со своими проблемами в тех случаях, когда они, по тем или иным причинам, не хотят или не могут обратиться в полицию. В расследованиях Тани ей помогают ее бывшие коллеги. Один из них - капитан Андрей Мельников - давно влюблен в Таню.
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