Частный детектив Татьяна Иванова (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Татьяна Иванова, бывший опер, старший лейтенант полиции после сокращения уволенная из органов, начинает работать частным детективом в городе Тарасове. К ней обращаются граждане со своими проблемами в тех случаях, когда они, по тем или иным причинам, не хотят или не могут обратиться в полицию. В расследованиях Тани ей помогают ее бывшие коллеги. Один из них - капитан Андрей Мельников - давно влюблен в Таню.

