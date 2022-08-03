Частный детектив Татьяна Иванова (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Дольче вита по-русски
Детектив12+

Татьяна Иванова, бывший опер, старший лейтенант полиции после сокращения уволенная из органов, начинает работать частным детективом в городе Тарасове. К ней обращаются граждане со своими проблемами в тех случаях, когда они, по тем или иным причинам, не хотят или не могут обратиться в полицию. В расследованиях Тани ей помогают ее бывшие коллеги. Один из них - капитан Андрей Мельников - давно влюблен в Таню.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск