Биография

Анастасия Федоркова — российская актриса театра и кино. Родилась в городе Морозовск 21 октября 1980 года. Будущая артистка в юношестве осваивала игру на фортепьяно. Актерское мастерство изучала в Северной столице, а после окончания вуза работала в театре «Мимигранты». Затем перебралась в Москву, где на протяжении двух лет играла на сцене духовного театра «Глас». Впервые на экранах Анастасия Федоркова появилась в телесериалах «Александровский сад» и «Криминальные игры». Также в фильмографии актрисы есть проекты «Предчувствие», «Сфинксы северных ворот», «Черные бушлаты», «Банды», «Сваха» и другие. В 2022 году на экраны вышел сериал «Братья».