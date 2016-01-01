Sпарта. Сезон 1. Серия 3
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Sпарта
1-й сезон
3-я серия
8.52016, Sпарта. Сезон 1. Серия 3
Драмы, Детективы18+
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Sпарта (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Безобидной лжи не бывает. Даже самая потаенная мысль рано или поздно пересекает границы души и оказывается в реальности настоящего времени. Представьте, что такая реальность материальна, она действительно существует, и ваши самые безжалостные фантазии находят в ней воплощение. Эта история о человеке, для которого власть, вседозволенность, безнаказанность слились воедино… «Sпарта» — это игра без правил, в которой виртуальное становится реальным.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Sпарта»

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