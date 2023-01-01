Коллекция (2006)
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Коллекция (2006)

Коллекция (2006) (сериал, 2006) смотреть онлайн

8.32006, Коллекция (2006) 1 сезон
Боевики16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В Санкт-Петербурге спецотдел ФСБ занимается отслеживанием теневого оборота произведений искусства. Для прикрытия отделом создается фирма «Ренессанс», оказывающая услуги в оценке антиквариата и живописи. Однажды за консультацией в эту фирму обращается некий Прохор якобы владелец очень редких живописных полотен.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Коллекция (2006)»

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