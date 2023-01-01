Коллекция (2006) (сериал, 2006) смотреть онлайн
8.32006, Коллекция (2006) 1 сезон
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Сюжет
В Санкт-Петербурге спецотдел ФСБ занимается отслеживанием теневого оборота произведений искусства. Для прикрытия отделом создается фирма «Ренессанс», оказывающая услуги в оценке антиквариата и живописи. Однажды за консультацией в эту фирму обращается некий Прохор якобы владелец очень редких живописных полотен.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ГЖРежиссёр
Григорий
Жихаревич
- РААктёр
Роман
Агеев
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- АСАктёр
Александр
Саюталин
- ВРАктёр
Вадим
Романов
- ДдАктёр
Джулиано
ди Капуа
- ГТАктёр
Георгий
Траугот
- ДРАктёр
Денис
Рейшахрит
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- САПродюсер
Сергей
Аврутин
- СКХудожница
Светлана
Колова
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин