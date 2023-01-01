Коллекция (2006) (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

В Санкт-Петербурге спецотдел ФСБ занимается отслеживанием теневого оборота произведений искусства. Для прикрытия отделом создается фирма «Ренессанс», оказывающая услуги в оценке антиквариата и живописи. Однажды за консультацией в эту фирму обращается некий Прохор якобы владелец очень редких живописных полотен.



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