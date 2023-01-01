Опасный (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Детективный боевик, где полиции помогают сажать преступников бывшие зэки. Не пропустите новый российский сериал «Опасный»: 1 сезон доступен на видеосервисе Wink.



В 1 сезоне мы знакомимся с майором полиции Алексеем Горбатовым, известным по прозвищу Горбатый. После инцидента при задержании опасного преступника его репутация оказывается под угрозой — на Горбатова пытаются повесить обвинение в убийстве, которое он не совершал. В попытке восстановить свое честное имя он принимает рискованное предложение руководства — возглавить экспериментальный отряд, состоящий из бывших заключенных. Каждый участник — это человек с темным прошлым, но ценным опытом в реальном криминальном мире. Благодаря своим навыкам они могут успешно внедрятся в преступные группировки. Теперь Горбатому придется работать с теми, кого раньше он сажал за решетку, и контролировать их, чтобы они не сорвались и не испортили операцию.



Удастся ли бывшим зэкам стать сотрудниками правопорядка? Сможет ли их контролировать Горбатый? Узнаете в новом отечественном сериале. Начинайте смотреть сериал «Опасный»: сезон 1 уже доступен на Wink.



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