Опасный (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 4
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 5
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 8
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 9
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 10
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 11
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 12
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 13
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 14
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 15
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Детективный боевик, где полиции помогают сажать преступников бывшие зэки. Не пропустите новый российский сериал «Опасный»: 1 сезон доступен на видеосервисе Wink.
В 1 сезоне мы знакомимся с майором полиции Алексеем Горбатовым, известным по прозвищу Горбатый. После инцидента при задержании опасного преступника его репутация оказывается под угрозой — на Горбатова пытаются повесить обвинение в убийстве, которое он не совершал. В попытке восстановить свое честное имя он принимает рискованное предложение руководства — возглавить экспериментальный отряд, состоящий из бывших заключенных. Каждый участник — это человек с темным прошлым, но ценным опытом в реальном криминальном мире. Благодаря своим навыкам они могут успешно внедрятся в преступные группировки. Теперь Горбатому придется работать с теми, кого раньше он сажал за решетку, и контролировать их, чтобы они не сорвались и не испортили операцию.
Удастся ли бывшим зэкам стать сотрудниками правопорядка? Сможет ли их контролировать Горбатый? Узнаете в новом отечественном сериале. Начинайте смотреть сериал «Опасный»: сезон 1 уже доступен на Wink.
Сериал Опасный 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ААРежиссёр
Андрей
Аверков
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- АКАктёр
Антон
Кутынов
- ДБАктёр
Дмитрий
Белякин
- Актёр
Игорь
Ботвин
- ОСАктёр
Олег
Сенченко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- ЮСАктёр
Юрий
Сташин
- РААктёр
Роман
Агеев
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Марина
Белова
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев