Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

В хранилище литературного музея пропала уникальная книга — единственный экземпляр ценнейшего издания. Общая стоимость похищенных книг превышает 200 миллионов рублей. Среди бандитов разгорается жестокая борьба за редкие экземпляры. Сумеют ли Горбатый и его команда остановить злоумышленников?



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