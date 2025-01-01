Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду. В процессе выполнения заданий Горбатый сталкивается со сложным моральным выбором и необходимостью контролировать опасных подчинённых, которые могут в любой момент сорваться и подвести его...



