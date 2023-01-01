Биография

Александр Нестеров – российский актер, родился в ноябре 1982 года. Профессиональные знания получил в государственном театральном институте Ярославля. Его наставником был профессор кафедры мастерства актера С. Ф. Куценко. Начинающий актер хотел выступать на сцене одного из театров Санкт-Петербурга, но его мечта не осуществилась. После получения диплома Александр два года прослужил на сцене театра Северного флота в далеком Мурманске. Затем переехал в Архангельск и был принят в труппу Ломоносовского драматического театра. Подробности своей личной жизни актер оставляет в тайне от широкой общественности. Первым фильмом Нестерова была кинолента «Завещание Ленина», вышедшая на экраны в 2007 году. Известность актеру принес персонаж из популярных «Улиц разбитых фонарей». Начиная с 9-го сезона Александр вошел в знаменитый телесериал с образом неуклюжего и добродушного Павла Потапова, ставшего любимцем зрительниц старшего поколения. С этого момента актеру все чаще стали предлагать соответствующие роли. Он сыграл сотрудников правоохранительных органов в сериалах «Версия – 3» и «Крик совы». Но были в его кинематографической карьере и отрицательные персонажи, сыгранные в фильмах «Опергруппа» и «Ковбои». Одной из самых удачных ролей Нестерова можно назвать образ врача-гинеколога в 2-х сезонах «Теста на беременность».