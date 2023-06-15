Без фильтров (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Триллер о начинающей актрисе, которая попала в топ социальной сети, нарушив правила этики, и теперь ей приходится столкнуться с последствиями. Джесс — молодая и привлекательная девушка, которая мечтает монетизировать свой блог. Для этого она отвечает на объявления мужчин с различными фетишами, тайно записывает их последующие встречи, а видео выкладывает на потеху подписчикам, предварительно скрыв лица своих жертв. Поклонников у Джесс хватает, но их все равно недостаточно, чтобы зарабатывать блогом на жизнь. Но вот однажды очередной ее ролик становится вирусным, потому что она забывает замазать лицо его героя. Джесс оказывается перед выбором — удалить компрометирующий контент или оставить, серьезно подняв свою популярность. В конце концов, что может пойти не так? Последствия своего решения девушка ощутит, когда отправится на встречу со следующим «клиентом», Томом. Молодой человек за приличные деньги предлагает Джесс помочь ему закончить сценарий, на одну ночь примерив на себя роль его главной героини.
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сильвия
Каминер
- ДБАктриса
Дэни
Баркер
- ЛКАктёр
Люк
Кук
- ЭДАктриса
Элиана
Джонс
- Актёр
Марк
Мозес
- ККАктриса
Кристала
Картер
- БВАктёр
Брайан
Винсент
- ДЛАктёр
Джастин
Л. Уилсон
- ЛФАктриса
Лоррэйн
Фаррис
- ДТАктёр
Даррел
Торн
- МЛАктриса
Майян
Лофер
- ДБСценарист
Дэни
Баркер
- ДБПродюсер
Дэни
Баркер
- СКПродюсер
Сильвия
Каминер
- ДБПродюсер
Джастин
Босуик
- АЖАктриса дубляжа
Александра
Жарова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ЛГОператор
Люк
Гейссбухлер
- ААКомпозитор
Александр
Арнцен