Триллер о начинающей актрисе, которая попала в топ социальной сети, нарушив правила этики, и теперь ей приходится столкнуться с последствиями. Джесс — молодая и привлекательная девушка, которая мечтает монетизировать свой блог. Для этого она отвечает на объявления мужчин с различными фетишами, тайно записывает их последующие встречи, а видео выкладывает на потеху подписчикам, предварительно скрыв лица своих жертв. Поклонников у Джесс хватает, но их все равно недостаточно, чтобы зарабатывать блогом на жизнь. Но вот однажды очередной ее ролик становится вирусным, потому что она забывает замазать лицо его героя. Джесс оказывается перед выбором — удалить компрометирующий контент или оставить, серьезно подняв свою популярность. В конце концов, что может пойти не так? Последствия своего решения девушка ощутит, когда отправится на встречу со следующим «клиентом», Томом. Молодой человек за приличные деньги предлагает Джесс помочь ему закончить сценарий, на одну ночь примерив на себя роль его главной героини.

