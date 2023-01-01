Крутые меры (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Бывший военнослужащий хочет отомстить за убийство брата. В главных ролях — Владимир Епифанцев и Владимир Гостюхин. Включайте сериал «Крутые меры» — онлайн 1 сезон доступен на портале Wink!



В первом сезоне мы знакомимся с Егором Морозовым — бывшим военным, который оставил армейскую службу и решил вернуться в родной город. Там живет его брат Кирилл, известный в преступном мире. К несчастью, воссоединение братьев заканчивается трагедией: Кирилла убивает снайпер. Егор хочет отомстить и в поисках справедливости обращается к старому другу брата, Баюну. Чтобы �приблизиться к правде и найти убийцу, Морозов решает устроиться в полицию на должность оперативника. Это решение открывает перед ним новые горизонты и возможности в борьбе с преступностью, а также приближает к заветной цели — расплате за кровь брата.



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