Крутые меры (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Крутые меры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Крутые меры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Крутые меры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Крутые меры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Кр�утые меры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Крутые меры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Крутые меры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+44 мин
Крутые меры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Бывший военнослужащий хочет отомстить за убийство брата. В главных ролях — Владимир Епифанцев и Владимир Гостюхин. Включайте сериал «Крутые меры» — онлайн 1 сезон доступен на портале Wink!
В первом сезоне мы знакомимся с Егором Морозовым — бывшим военным, который оставил армейскую службу и решил вернуться в родной город. Там живет его брат Кирилл, известный в преступном мире. К несчастью, воссоединение братьев заканчивается трагедией: Кирилла убивает снайпер. Егор хочет отомстить и в поисках справедливости обращается к старому другу брата, Баюну. Чтобы �приблизиться к правде и найти убийцу, Морозов решает устроиться в полицию на должность оперативника. Это решение открывает перед ним новые горизонты и возможности в борьбе с преступностью, а также приближает к заветной цели — расплате за кровь брата.
К чему приведут рискованные действия Егора? Узнаете, если начнете смотреть «Крутые меры» — бесплатно в хорошем качестве 1 сезон ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!
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Рейтинг
- АГРежиссёр
Алексей
Гусев
- АИРежиссёр
Андрей
Иванов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актёр
Артур
Ваха
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- АВАктриса
Анна
Васильева-Абрамович
- АБАктёр
Александр
Большаков
- АААктёр
Андрей
Аверков
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- ИШСценарист
Игорь
Швецов
- АКСценарист
Артемий
Королев
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- ИЦХудожница
Ирина
Целикова
- МВОператор
Максим
Волох
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков