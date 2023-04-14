Крутые меры (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Многосерийный криминальный боевик с Владимиром Епифанцевым о бывшем военном, устроившемся в полицию, чтобы найти убийц брата. Егора Морозова уволили со службы, и он решил вернуться в родной город к брату Кириллу, который все это время был видным бандитом. Стоило им только встретиться, как Кирилла убил неизвестный стрелок. Несмотря на род занятий брата, Егор намерен за него отомстить, и обращается за помощью к Баюну, другу Кирилла. Чтобы найти виновника, нужна дополнительная информация, и ради нее Морозов идет в полицию — наниматься на должность опера. К чему это приведет, узнаете из сериала «Крутые меры» (2023), когда будете смотреть его онлайн в хорошем качестве на Wink.

