Биография

Андрей Иванов – российский актер театра. Кроме того, снимается в кино и принимает участие в телепроектах. Родился в городе Калинине в мае 1974 года. В 2019 году актеру присвоено звание народного артиста РФ. Дважды лауреат премии губернатора Тверской области за театральные роли. Получил диплом жюри 9-го международного театрального фестиваля в г. Могилеве. С 1994 года по настоящее время Андрей Иванов играет на сцене Театра юного зрителя в родном городе. Актерскому мастерству Андрей обучался в государственном театральном институте г. Ярославля, который закончил в 2001 году. В этом же году в течение 5-ти месяцев принимал участие в постановках Ярославского театра имени Волкова. Актер женат, в семье подрастает единственный сын. Андрей – один из ведущих актеров тверского театра. На его счету несколько десятков разноплановых ролей, в том числе в спектаклях «На дне», «Забыть Герострата!» и «Тартюф». Первые роли в кино Андрей Иванов начал играть с 2003 года. Это были небольшие роли второго плана в картинах «Курсанты», «Дети Арбата», «Частный детектив» и других. Фильм Андрея Иванова «Ранняя оттепель» получил гран-при на Международном фестивале в Москве. В 2000-х годах актер снимался в телевизионных сериалах «Слепой», «Солдаты», «Чемпионки».