Биография

Алексей Анисимов — продюсер и сценарист. Родился в Шатуре 1 августа 1975 года. Алексей сперва работал учителем — преподавал в школе биологию и химию. Потом решил сменить сферу деятельности и в 1998 году поступил на факультет журналистики МГУ. Анисимов работает на телевидении с 2002 года. Сначала он попробовал себя в роли автора документальных лент, а с 2015 года занимается производством кино и сериалов. На данный момент занимает должность редактора и сценариста телеканала РЕН ТВ. Алексей Анисимов выступил продюсером оригинального фэнтези-сериала more.tv «Библиотекарь» 2023 года. Всего фильмография кинодеятеля насчитывает более 23 проектов, среди которых исторический боевик «СМЕРШ» и многосерийная военная драма «СМЕРШ. Продолжение».