Биография

Алексей Гусев – режиссер и сценарист, который также является талантливым украинским актером. Как режиссер проявил свое мастерство впервые, работая над созданием фильма «Литейный» (1 сезон) в 2007 году. После этого в 2008 году отснял картину «Запрет на любовь». На данный момент копилка Алексея Гусева как режиссера насчитывает 17 работ. Первый фильм Гусева «Русский спецназ», в котором он исполнил роль террориста, вышел на экраны в 2002 году. Несмотря на то, что ролей у Алексея достаточно мало, все они яркие и запоминающиеся. Поклонники его таланта могут оценить игру Гусева как актера в таких фильмах: «Неваляшка», «Прииск – 2. Золотая лихорадка», «Морские дьяволы – 4», «Ты моя любимая» и «Если ты меня простишь». Также Алексей Гусев пишет интересные сценарии, которые заслуживают особого внимания. Вместе с Игорем Копыловым, Андреем Щербининым он написал сценарий, по которому отсняли 1, 2 и 3-й сезоны криминального боевика «Литейный» (2007-2009 гг.). На данный момент Алексей Гусев завершил работу над созданием украинского мини-сериала «Пробуждение любви» (4 серии). В основном режиссер разрабатывает многосерийные кинопроекты. Работает в жанре боевиков, криминальных детективов и мелодрам.