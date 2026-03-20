Любовь по памяти (сериал, 2026) смотреть онлайн

Узнав, что у мужа есть другая женщина, мать двоих детей соглашается на развод через посредника. Однако вскоре она понимает, что супруга похитили. Мелодрама «Любовь по памяти» — сериал о предательстве, которое способно разрушить семью.



У Алены был счастливый брак: они с мужем Димой 15 лет жили душа в душу, воспитывали детей и поддерживали атмосферу любви и понимания. Но вот однажды Дима уехал в очередную долгую командировку и не вернулся. Вскоре в гости к Алене приходит Лев, друг мужа с работы. Он объясняет, что Дима уже давно любит другую и теперь хочет развестись, поручив Льву все формальные вопросы. Отчаявшаяся Алена не может поверить, что супруг ее предал, и добивается личной встречи, но тщетно — Дима не хочет ее видеть. Сдавшись и подписав бумаги, Алена начинает новую жизнь и много времени проводит со Львом. Однако случайный телефонный звонок проливает свет на произошедшее: Диму похитили, и его надо спасать.



Сможет ли Алена распутать клубок лжи, вы узнаете, когда будете смотреть «Любовь по памяти» (2026) на Wink.

