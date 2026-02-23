Мой дед
Мой дед

Фильм Мой дед

2025, Мой дед
Приключения12+
О фильме

12-летний сирота Ваня приезжает в глухую сибирскую деревню к деду-леснику. Увидев метеорит, дед с внуком отправляются в полную опасностей и приключений экспедицию к месту его падения. Только храбрость, отвага и любовь способны преодолеть все испытания, которые готовит им тайга, и воспитать из мальчика настоящего мужчину.

Страна
Россия
Жанр
Приключения
Качество
Full HD

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой дед»