Фильм Мой дед

О фильме
12-летний сирота Ваня приезжает в глухую сибирскую деревню к деду-леснику. Увидев метеорит, дед с внуком отправляются в полную опасностей и приключений экспедицию к месту его падения. Только храбрость, отвага и любовь способны преодолеть все испытания, которые готовит им тайга, и воспитать из мальчика настоящего мужчину.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- СВРежиссёр
Святослав
Власов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- ВКАктёр
Всеволод
Клименок
- Актриса
Ирина
Пегова
- КЧАктёр
Константин
Чепурин
- Актёр
Артём
Ткаченко
- ОВАктриса
Ольга
Виниченко
- АПАктриса
Алла
Пролич
- СВСценарист
Святослав
Власов
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ДБПродюсер
Денис
Баранов
- АНПродюсер
Александр
Наас
- ЕШПродюсер
Егор
Шорохов
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шубин
- ТШХудожник
Тарас
Шахматенко
- АБОператор
Александр
Бурцев
- АДКомпозитор
Александр
Деветьяров