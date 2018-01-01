Wink
Фильмы
Мой дед
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой дед»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой дед»

Режиссёры

Святослав Власов

Святослав Власов

Режиссёр

Актёры

Владимир Гостюхин

Владимир Гостюхин

Актёр
Всеволод Клименок

Всеволод Клименок

Актёр
Ирина Пегова

Ирина Пегова

Актриса
Константин Чепурин

Константин Чепурин

Актёр
Артём Ткаченко

Артём Ткаченко

Актёр
Ольга Виниченко

Ольга Виниченко

Актриса
Алла Пролич

Алла Пролич

Актриса

Сценаристы

Святослав Власов

Святослав Власов

Сценарист

Продюсеры

Константин Елкин

Константин Елкин

Продюсер
Денис Баранов

Денис Баранов

Продюсер
Александр Наас

Александр Наас

Продюсер
Егор Шорохов

Егор Шорохов

Продюсер
Дмитрий Шубин

Дмитрий Шубин

Продюсер

Художники

Тарас Шахматенко

Тарас Шахматенко

Художник

Операторы

Александр Бурцев

Александр Бурцев

Оператор

Композиторы

Александр Деветьяров

Александр Деветьяров

Композитор