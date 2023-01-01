Биография

Константин Чепурин — актер и талантливый сценарист. Широко известен своими работами в сериалах «Оттепель» и «Восьмидесятые». Актер родился в 1967 году. Окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова) и стал работать во МХАТе им. Чехова, сыграв во многих ведущих спектаклях. Также параллельно он сотрудничает с другими театрами и студиями. Спектакли Константина Чепурина: «Бобок», «Гроза», «Люди и мыши», «Игрок» и многие другие. Были в его карьере и телевизионные спектакли — «Кабала святош». Много времени Чепурин отдает кинематографу. Его кинодебют состоялся в 1991 году в картине «Перлимплин». Популярность пришла к артисту после съемок в фильмах «О чем говорят мужчины», «Кухня» и «Частный детектив». Известные фильмы Константина Чепурина: «Лесная царевна», «Наследство», «День радио», «Инфант» и другие. Кроме того, актер пишет сценарии и занимается озвучиванием фильмов. По его сценариям были сняты картины «Жаркий лед» и «220 вольт любви». О личной жизни Чепурин не распространяется. Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино, занимается дубляжом и пишет новый сценарий.