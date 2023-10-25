Огненный стрелок
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Огненный стрелок

Огненный стрелок (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

6.61994, Огненный стрелок
Приключения78 мин12+

О фильме

Полная необычных приключений, поисков, находок, музыки и зрелища история Мальчика-чайки, который, защищая природу, вступает в борьбу с Огненным Стрелком, человеком-охотником. Дети, пассажиры катера, помогают чайке - и одерживают победу.

Страна
Беларусь
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.1 КиноПоиск