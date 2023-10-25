Огненный стрелок (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
6.61994, Огненный стрелок
Приключения78 мин12+
О фильме
Полная необычных приключений, поисков, находок, музыки и зрелища история Мальчика-чайки, который, защищая природу, вступает в борьбу с Огненным Стрелком, человеком-охотником. Дети, пассажиры катера, помогают чайке - и одерживают победу.
СтранаБеларусь
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- НКРежиссёр
Николай
Князев
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актриса
Нина
Усатова
- Актёр
Алексей
Булдаков
- АБАктёр
Андрей
Бубашкин
- ИНАктёр
Игорь
Неупокоев
- ГМАктёр
Глеб
Матвейчук
- ДИАктёр
Дмитрий
Иосифов
- СБАктриса
Светлана
Боровская
- ЛМАктриса
Лидия
Мордачева
- ПКАктёр
Паша
Котельников
- НКСценарист
Николай
Князев
- МШСценарист
Михаил
Шелехов
- АРОператор
Александр
Рудь
- ОХКомпозитор
Олег
Ходоско