Дальнобойщики - 2 (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.52004, Дальнобойщики - 2. Серия 2
Мелодрама, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Приключения двух друзей, известных по сериалу «Дальнобойщики», продолжаются. Вновь их ждет дальняя дорога, новые встречи и знакомства. Напарники не всегда ладят друг с другом, между ними бывают и ссоры, но всегда их примиряет дорога. Фильм построен на живых диалогах, добром юморе, веселых и серьезных, а подчас и смертельно опасных ситуациях, в которые то и дело попадают Федор и Сашок.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал, Мелодрама
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВБРежиссёр
Василий
Бледнов
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВЯАктёр
Виктор
Яцук
- ВЯАктёр
Вадим
Яцук
- Актёр
Владимир
Капустин
- Актриса
Дарья
Михайлова
- ДКАктёр
Денис
Курочка
- КСАктёр
Константин
Степанов
- ВААктёр
Виталий
Абдулов
- АГСценарист
Алексей
Гордовский
- ЕГСценарист
Елена
Галкина
- ВИСценарист
Виктор
Иванов
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сидоров
- ВГХудожник
Валерий
Горьков
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин