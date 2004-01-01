Дальнобойщики - 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Дальнобойщики - 2
1-й сезон
2-я серия

Дальнобойщики - 2 (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.52004, Дальнобойщики - 2. Серия 2
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Приключения двух друзей, известных по сериалу «Дальнобойщики», продолжаются. Вновь их ждет дальняя дорога, новые встречи и знакомства. Напарники не всегда ладят друг с другом, между ними бывают и ссоры, но всегда их примиряет дорога. Фильм построен на живых диалогах, добром юморе, веселых и серьезных, а подчас и смертельно опасных ситуациях, в которые то и дело попадают Федор и Сашок.

Сериал Дальнобойщики - 2 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дальнобойщики - 2»